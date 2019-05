09/05/2019 | 13:09



Sempre que estão juntos, Sasha Meneghel e Bruno Montaleone mostram que estão vivendo um conto de fadas. No entanto, pelo fato de Sasha morar em Nova York, nos Estados Unidos, já que cursa a faculdade de moda por lá, nem sempre eles podem estar lado a lado.

Por isso, quando eles estão sozinhos aproveitam ao máximo cada momento. E foi exatamente isso que o ator fez ao passar um tempo com a amada na terra do Tio Sam. Por meio de seu Instagram, o ator compartilhou o momento em que foi junto com a namorada para a faculdade de moda e, de quebra, os dois ainda assistiram a aula juntos!

Na facul com Lolô. Eu sou o assistente, brincou ele.