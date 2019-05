Pabllo Vittar aparece em clima íntimo com modelo e fãs surtam em comentários nas redes sociais

09/05/2019 | 12:09



Será que Pabllo Vittar está namorando? Recentemente, a cantora apareceu coladinha ao modelo e empresário brasileiro Diego Barros, que atualmente mora em Londres, na Inglaterra. Os dois se encontraram no país europeu porque Pabllo cumpriu uma agenda de shows por lá, além de ter estampado a capa da revista britânica Gay Times.

Além de fotos e vídeos dos dois que circulam pelas redes de Diego, os fãs também notaram comentários suspeitos nas redes sociais de ambos. Pabllo e o modelo trocaram elogios em cliques do Instagram, além do próprio empresário ter dado a entender que rolou mesmo algo com a artista.

Você ficou com a Pabllo? A pergunta que não quer calar, questionou um internauta.

Não, meu querido. Só fui no quarto do hotel mesmo para brincar de pula-pula, por isso a cama estava desarrumada, disparou Diego.

E aí, você acha que esses dois estão juntos ou é só um affair?