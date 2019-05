No Top Chef, Cadu deixa a competição, mas não antes de causar um climão com outro participante

09/05/2019 | 10:09



Na última quarta-feira, dia 8, vimos Cadu Rogério se tornar o protagonista do Top Chef Brasil! Além de ele ter sido o sexto eliminado do programa, também montou uma torta de climão com seu concorrente Antonio Tony, que está tendo cada vez mais atritos com outros participantes!

Na tradicional Prova de Fogo, os concorrentes foram divididos em quatro grupos e em 47 minutos tiveram que preparar um menu usando apenas produtos enlatados. Apostando em um prato principal de homus, lula e beterraba, e também em uma sobremesa de milho na lata, a equipe roxa - composta por Sheilla, Sotero e Dadis - conquistou o paladar dos jurados e ganhou a prova!

Já no Desafio da Eliminação, oito concorrentes tiveram que preparar pratos Surf and Turf - que misturam proteínas do mar e da terra. Eles foram separados em duplas compostas por rivais e no final da apresentação receberam um elogio do chefe Felipe Bronze:

- Chefes, parece que quanto mais dificuldades a gente coloca no caminho de vocês, mais vocês brilham. Embates duríssimos.

Apesar dos elogios, Tony e Cadu foram os escolhidos para disputar uma vaga para a próxima etapa. Os dois foram criticados por prepararem pratos com os mesmos ingredientes, mas, no final, o sabor do prato de Cadu não foi o suficiente para sobrepor os desfiles de texturas de Tony, fazendo com que ele deixasse a competição.

E não foi só na cozinha que Cadu e Tony tiveram um embate! Na casa onde estão confinados, os dois estavam conversando sobre interação e então o eliminado soltou:

- (Você) não fala nem acordado.

Sem paciência, Tony retrucou:

- Não, eu não falo quando você está na conversa porque você não deixa ninguém falar, entendeu? Mas eu falo sim.

E ouviu o seguinte do seu adversário:

- Às vezes eu prefiro nem entrar na conversa quando você está junto.

Eita! Pelo visto agora Tony poderá falar à vontade, né?