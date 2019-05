Amizade de Homem-Aranha e Homem de Ferro marca trajetória e decisões do herói em novo trailer de Homem-Aranha: Longe de Casa

06/05/2019 | 13:10



Atenção: a matéria a seguir tem spoilers de Vingadores: Ultimato. Caso você ainda não tenha visto o filme, corra para os cinemas!

Nesta segunda-feira, dia 6, a Sony divulgou o novo trailer de Homem-Aranha: Longe de Casa, o segundo filme da saga com Tom Holland no papel de Peter Parker. O longa se passará após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato, o que significa que o Homem-Aranha ainda está lidando com a perda de seu grande amigo Homem de Ferro. Durante o vídeo, podemos ver que Tony Stark é citado diversas vezes e que ele influencia, de certa forma, as decisões do nosso eterno amigo da vizinhança - como, por exemplo, a escolha do Homem-Aranha em se unir a Nick Fury para uma nova ameaça após a derrota de Thanos.

Outro ponto importante é a relação de Peter com MJ, que se intensifica bastante neste segundo filme. A personagem até chega a desvendar a identidade secreta do herói, o que pode ser um problema se relembrarmos os destinos cruéis de Mary Jane e Gwen Stacy nos longas anteriores do Homem-Aranha.

Além disso, nosso Peter permanece com um ótimo senso de humor. A presença inédita de Jake Gyllenhaal como o vilão Mysterio também empolga, aumentando ainda mais a expectativa para conferir o primeiro filme após o fim da franquia Vingadores!

Homem-Aranha: Longe de Casa estreará dia 4 de julho nos cinemas.