Metrô é melhor opção para 64% dos moradores de Sto.André

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



06/05/2019 | 08:29



A maioria da população de Santo André é a favor da escolha do Metrô como ramal a ser utilizado na futura Linha 18-Bronze. Pesquisa realizada pelo Instituto ABC Dados indicou que 64% dos andreenses entrevistados acreditam que o governador João Doria (PSDB) deve escolher o modal sobre trilhos para construção do sistema, que ligará municípios da região à Capital.

Quando questionados sobre qual ramal eles gostariam que fosse escolhido pelo Palácio dos Bandeirantes para efetivação do projeto, três a cada cinco munícipes optaram pelo Metrô. Foram ouvidos 500 moradores de Santo André entre os dias 13 e 14 de abril.

Ainda na pesquisa estimulada, em que os nomes dos modais são apresentados aos entrevistados, o BRT (sigla em inglês para sistema de transporte rápido de ônibus) aparece na segunda posição, com 20%, enquanto o monotrilho vem logo atrás com 14%. Não souberam responder a pergunta 3% dos moradores (veja tabela abaixo).

O ABC Dados divulgou números esmiuçados, por gênero, idade, renda e escolaridade. Em todos eles, a escolha do Metrô se manteve como o principal desejo de moradores. A maioria obteve índices acima do 60%.

“O desejo pelo Metrô na Linha 18-Bronze é unanimidade entre os diversos segmentos da sociedade”, ponderou Maurício Mindrisz, um dos criadores do ABC Dados, ao analisar os números coletados.

Por renda, o maior índice de apoio está entre quem tem renda mensal de mais de cinco salários mínimos (acima de R$ 4.990), o que, segundo o instituto, indica que uma possível migração de usuários de veículos próprios para o transporte coletivo da região. “No caso do BRT isso dificilmente ocorrerá”, apontou Mindrisz

Por escolaridade, o otimismo está entre quem tem ensino superior completo (80% de aceitação). Por religião, 64% dos católicos apostam no Metrô. Outro estrato feito pelo ABC Dados foi com relação à faixa etária, em que todas as idades escolheram o ramal sobre trilhos como melhor opção de ligação à Capital.

O instituto ainda fez pesquisa espontânea, quando o entrevistado indica sua escolha sem ter opções, questionando qual obra ou serviço moradores escolheriam para ser implantada na cidade. Neste recorte, o Metrô aparece na segunda colocação, atrás apenas da construção de hospitais.

“Isso indica que o Metrô é um sonho dos moradores da cidade”, afirmou Mindrisz ao frisar que o resultado da pesquisa vai ao encontro com o desejo de diversos segmentos da sociedade civil, conforme mostrado nas últimas semana pelo Diário.

Embora o projeto original da Linha 18-Bronze tenha o monotrilho como modelo escolhido, o alto custo com as desapropriações ao longo do traçado – cerca de R$ 600 milhões – tem atrasado o início das obras e fez o Estado repensar o sistema. Atualmente, o governo paulista analisa qual melhor opção de modal para retomada do projeto. A expectativa é a de que a gestão divulgue a sua escolha no próximo mês.<EM>

Assinada em 2014, a PPP (Parceria Público-Privada) entre o governo estadual e o Consórcio Vem ABC está orçada em R$ 4,26 bilhões e já teve seu contrato aditado por cinco vezes.

O grupo vencedor – formado pelas empresas Primav, Cowan, Encalso e Benito Roggio – aguarda desde novembro do ano passado pela sexta extensão do acordo e garante que, caso as obras sejam liberadas pelo Estado, os trabalhos serão iniciados neste ano, com previsão de entrega do ramal até 2022.

O projeto prevê que o sistema tenha 13 estações, saindo de Tamanduateí, em São Paulo, até São Bernardo, em trajeto que passará por São Caetano e Santo André.