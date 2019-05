Conjunto de 20 medidas promete revitalizar Avenida Prestes Maia

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



04/05/2019 | 07:00



A Prefeitura de Santo André promete, em 90 dias, entregar amplo pacote de revitalização do entorno da Avenida Prestes Maia, abrangendo os núcleos Tamarutaca e Sacadura Cabral, além dos bairros Palmares e Campestre. A previsão da administração é a de que sejam beneficiados mais de 20 mil moradores.

De acordo com o prefeito Paulo Serra (PSDB), serão 20 intervenções em áreas diversas, desde manutenção e zeladoria, passando pela revitalização de quadra de areia logo abaixo do Viaduto da Lions, na divisa com São Bernardo, atendimentos sociais para o grande número de pessoas em situação de rua que vivem no local, criação de painel para grafite embaixo do viaduto próximo ao Sesc (Serviço Social do Comércio), instalação de ecoponto e implantação do 13º ponto do projeto Moeda Verde, que troca materiais recicláveis por frutas, verduras e hortaliças.

“Vamos, também, concluir a urbanização de núcleos habitacionais, com construção de novas unidades”, completou o prefeito.

As obras e intervenções devem ser feitas de forma simultânea e têm início programado para a próxima segunda-feira. “Será investido algo em torno de R$ 2 milhões, sem contar os recursos das intervenções de habitação. Neste caso, os cadastros ainda estão sendo finalizados e não há, neste momento, o valor total que será investido”, concluiu.