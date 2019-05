03/05/2019 | 07:23



No vilarejo de Janche, na Macedônia, Gloria Maria posa com o chef de cozinha Tutto e sua auxiliar Ilina. Eles prepararam um almoço de comidas típicas da Macedônia, apenas com ingredientes orgânicos, e Ilina ensinou Gloria a fazer o Ajvar, uma pastinha de pimentão. O Globo Repórter sobre a Macedônia vai ao ar nesta sexta-feira, dia 3.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.