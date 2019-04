Zilu fala sobre aproximação das filhas com Graciele: Ninguém substitui pai e mãe.

30/04/2019 | 18:10



A família Camargo é marcada por muito talento, mas também por muita polêmica. Muitas vezes a roupa suja é lavada em público e a intimidade deles acaba sendo exposta na web.

A última envolveu Zilu, que falou sobre seu relacionamento com Zezé e sobre a aproximação das filhas com Graciele Lacerda. Em entrevista para o jornal Extra, a empresária disse que não se importa das filhas se aproximarem da atual namorada do pai:

- Meus filhos têm total liberdade para fazerem o que acharem melhor! Meu ex-marido é pai deles, e é natural que isso aconteceria. Ninguém substitui pai e mãe, e jamais ficaria chateada com meus filhos por causa disso. Sempre prezei pela minha família, pela união de todos, pelo amor fraternal... E me mantenho assim até hoje.

Zilu ainda contou que não mantém mais uma relação com o ex-marido:

- Essa página já faz tanto tempo que foi virada, que hoje em dia já troquei até de livro (risos). Eu e o Zezé construímos juntos a história da nossa família, e isso nunca será apagado. Mas hoje ele tem a vida dele, e eu tenho a minha. Não é natural uma aproximação entre nós, até mesmo porque, ele tem o relacionamento dele com outra pessoa, e eu tenho o meu com o Marco! Eu sempre serei a mãe dos filhos dele, a avó dos netos dele. E ele continua sendo o pai dos meus filhos e o avô dos meus netos. Esse elo da família que construímos juntos nunca será rompido, pois o respeito é mútuo, necessário e indispensável para que todos vivam em harmonia.

A beldade, que acabou de lançar um aplicativo de saúde está passando uns dias nos Estados Unidos e revelou no Instagram como faz para matar as saudades da família:

- Momentos com meus filhos pelo celular, assim eu mato essa saudade que sinto deles, dos meus netos então! Mas vou ficar aqui na Flórida mais um tiquinho.