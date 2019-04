Luana Piovani retorna ao Brasil e posa com Pedro Scooby: Sempre juntos mesmo longe

30/04/2019 | 09:10



Luana Piovani está de volta ao Brasil! A atriz, que mora atualmente em Portugal com os filhos, contou no Instagram que está de passagem pelas terrinhas brasileiras para lançar seu novo programa, Luana é de Lua, do canal E!. Na rede social, ela ainda surpreendeu ao posar com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, no aeroporto.

Bom dia, dia! Zé Pêra e Maria Banana, escreveu ela na legenda da publicação, brincando com o fato deles estarem comendo frutas enquanto posavam para a selfie.

Em uma segunda publicação, Luana entregou que está com as emoções à flor da pele para retornar ao Brasil. Ao divulgar outra selfie, só dela, escreveu: Mistura de sentimentos

Já no feed do Instagram, Piovani posou com um livro na mão e explicou sobre a vinda ao Brasil. Ela ainda brincou sobre não beber durante a viagem:

Hora de visitar o Brasil. Hora de lançar meu programa #luanaédelua, de dar o nome, de novo, de dar entrevistas, rever amigos, comer requeijão, ganhar um colim de mãe e de acabar esse livro que já tá quase fazendo aniversari. Quando vi que meu voo era diurno, só pensava nisso:Vou terminar meu livro! Vou terminar meu livro!! Agora, não tem champa??? Muito cedo??? Cedo onde uê?? No Japão é noite e se tiver vindo de la?!?Ahhhhhh sacanagemmmm!

O teaser do programa também já foi compartilhado nas redes sociais da loira e do surfista, que viajou até Portugal para ficar com os filhos enquanto a atriz cumpre a agenda de trabalho. Mesmo após a separação, Scooby fez elogios à ex-mulher:

Um programa de verdade, com uma mulher de verdade! Eu podia fazer aqui um texto gigante pra falar dessa mulher, mas acho que aqui todo mundo sabe o quanto eu amo e admiro ela! Só falo uma coisa: Esse programa está imperdível! @luapio você é f**a. Sempre juntos mesmo longe!

Luana, claro, respondeu o pai de seus filhos, indicando que a atração exibirá alguns momentos picantes de quando eles estavam casados:

Ahhhhh que amooor!!! E o episódio de fantasias sexuais é todo nosso!, finalizou ela.