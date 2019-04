Moradores esperam restauração de escadaria há 3 meses no Sta.

Victor Augusto

Especial para o Diário



29/04/2019 | 07:00



O escadão da Rua Porto Seguro, na altura do número 214, no bairro Santa Terezinha, em Santo André, está há quase três meses em situação precária. Sem corrimão e cheio de rachaduras e desníveis, o local se torna perigoso, principalmente para os idosos. Moradores já entraram em contato com a Prefeitura na tentativa de pedir melhorias e até agora nada foi feito, revela o aposentado e morador da rua Daniel Vauclin, 75 anos. Ele observa ainda que a situação do espaço piora depois que chove. “Fica terrível, muita lama e sujeira desce em direção à rua (Porto Seguro).”

Além de causar problemas aos moradores da Rua Porto Seguro, as condições do escadão afetam os moradores da Avenida Estados Unidos, paralela à via, como relata a secretária Maria Helena, 66, que utiliza com frequência o escadão para ir à feira-livre, localizada na Porto Seguro. “Quando tem feira, esse é o melhor caminho para chegar, mas nestas condições é perigoso andar aqui, principalmente para nós, idosos.”

As feiras-livres acontecem todas as quartas-feiras. No entanto, moradores mais velhos e com maior dificuldade de caminhar preferem dar a volta no quarteirão a enfrentar a escadaria sem infraestrutura adequada. O aposentado Antônio dos Santos, 82, mora na Avenida Estados Unidos. “Para evitar acidentes, nós temos que dar a volta. Demora quase 15 minutos a mais para chegar à feira”, observa.

Procurado pelo Diário, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) informou que o corrimão existente no escadão foi removido para a realização de reparo de uma rede de esgoto no local, e que as operações já foram finalizadas. Conforme a autarquia municipal, “o equipamento foi encaminhado para manutenção de solda e será reinstalado no início desta semana”.