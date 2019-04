Sabrina Sato sobre deixar o posto de Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel: - Bola pra frente

28/04/2019 | 12:10



Como você conferiu, Sabrina Sato não será mais Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel, escola de samba pela qual desfilava há dez anos. Agora, a apresentadora deu uma entrevista ao colunista Leo Dias e falou sobre a saída do seu posto:

- Bola pra frente. Eu acho que a gente tem sempre que ver o lado positivo de tudo nessa vida. Eu amo a escola. Amo o Carnaval. Eu vou ficar pra sempre no Carnaval. Pra sempre. Eu vou desfilar igual a Dercy [Gonçalves].

Segundo o colunista, Sabrina não irá abandonar totalmente o Carnaval carioca, pois ainda desfilará pela Unidos de Vila Isabel, mas em outro posto, e continuará frequentando os ensaios da escola. Já em São Paulo, ela continua firme e forte como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel.

Look combinando

E para quem pensa que Sabrina ficou triste com a saída da Vila Isabel, está enganado! A apresentadora, que está curtindo muito a filha, Zoe, compartilhou uma foto fofa em que as duas aparecem combinando o look de oncinha para agradecer pelos 20 milhões de seguidores no Instagram. Na legenda, ela escreveu:

Estou aqui com o grande amor da minha vida para agradecer cada um de vocês que estão diariamente aqui comigo, e dizer que sem vocês a minha caminhada não faria sentido. Saibam que são essenciais em todos os momentos da minha vida e eu procuro absorver ao máximo essa energia maravilhosa que mandam através das mensagens de carinho e apoio sempre. Por que eu tô dizendo isso? Porque agora somos 20 milhões aqui no Insta! Muito, muito obrigada!