Médicos suspeitam que modelo que morreu na SPFW tenha problema congênito

Como você viu, o modelo Tales Soares teve um mal súbito durante o desfile da Ocksa, na SPFW, no último sábado, dia 27, e morreu a caminho do hospital. Após o acontecimento, o agente de Tales, Rogério Campaneli, deu uma entrevista ao jornal O Globo e explicou quais são as suspeitas iniciais dos médicos, já que a morte foi totalmente repentina e inesperada, visto que o artista tinha somente 26 anos de idade.

- Acabei de voltar do hospital, fui levar o boletim de ocorrência. Os médicos suspeitam que Tales pudesse ter algum problema congênito. Pelos vídeos, eles acreditam que ele morreu na passarela. Foi tudo tão rápido: ele deu um beijo no amigo que estava mais atrás na fila, nos bastidores, andou e caiu...

Segundo Campaneli, o velório e o enterro serão realizados na próxima segunda-feira, dia 29, na cidade natal do modelo, Manhuaçu, interior de Minas Gerais. Também acontecerá uma homenagem em São Paulo, onde Tales vivia.

- Como boa parte dos modelos iniciantes, Tales dividia um apartamento, na rua Frei Caneca, com outros quatro meninos. Era um garoto de ouro mesmo. Não era usuário de drogas, como sugeriram na delegacia em que fizemos o B.O.. Como ele era modelo, o delegado recomendou na nossa cara que fosse feito um exame toxicológico.

Tales participaria de um comercial da Shell na próxima semana e tentaria a sorte em Milão, na Itália, em junho, nos lançamentos masculinos para o Verão 2020.

- Como Tales era vegetariano e teria que comer um hambúrguer no filme publicitário, os produtores estavam procurando uma "carne falsa". Infelizmente, não deu tempo. "Levaram" a pessoa errada, era realmente um ótimo garoto. Era um menino muito legal e sorridente.