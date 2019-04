Príncipe William e Kate Middleton teriam discutido com Meghan Markle e príncipe Harry durante a Páscoa

26/04/2019 | 19:10



Meghan Markle está perto de dar à luz o primeiro filho com príncipe Harry e, por isso, não pôde comparecer à missa de Páscoa, mas isso não fez com que o resto da família real se esquecesse dela! Segundo o tabloide The Sun, príncipe William e Kate Middleton foram os primeiros a conhecer a nova casa de Meghan e Harry, em Frogmore Cottage - no entanto, o encontro parece que não foi exatamente como planejado.

- Eles queriam apoiar um ao outro e ver como Meghan estava, disse uma fonte próxima à família real.

Nos últimos meses, vem sendo noticiado que William e Harry estão cada vez mais distantes um do outro, e a visita teria servido, também, para que os dois casais lavassem a roupa suja e tentassem melhorar o clima de tensão que existia entre eles.

- O encontro não durou muito tempo, mas foi significativo por dar espaço para que os casais sentassem e conversassem.

Foi dito, também, que William e Kate levaram presentes para a nova casa. Será que é uma oferta de paz?