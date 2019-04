Rafinha Justus leva almofada com o rosto da mãe, Ticiane Pinheiro, quando dorme na casa do pai, Roberto Justus

26/04/2019 | 18:10



Ticiane Pinheiro foi para Miami, nos Estados Unidos, junto com o marido, César Tralli, mas não pôde levar Rafinha Justus. A menina, de nove anos de idade, teve que ficar na casa do pai, Roberto Justus, e, para driblar as saudades da mãe, a menina apostou em um acessório bem peculiar!

Tici postou em seu Instagram Stories uma foto em que ela e Rafinha aparecem se comunicando por vídeo, e a menina aparece segurando uma almofada com o rosto da apresentadora! Ela, é claro, se derreteu pelo gesto, e escreveu:

Matando as saudades pelo FaceTime! Rafinha levou almofada com minha foto pra casa do pai, amo tanto minha princesinha!

Fofo, né? Rafinha é fruto do casamento de Roberto Justus e Ticiane, que durou de 2006 a 2013. Atualmente, Tici está grávida de Manuella, sua segunda filha, e a primeira com Tralli.