Veterana banda King Crimson fará show na Capital

Vinícius Castelli



29/04/2019 | 07:42



Um dos nomes mais importantes do rock progressivo e experimental, o veterano King Crimson anunciou agenda no País e se apresentará pela primeira vez em São Paulo, no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795), dia 4 de outubro, a partir das 21h30.

Liderado pelo guitarrista Robert Fripp, único músico original da banda, o grupo britânico aproveita a oportunidadae para comemorar seu cinquentenário. A carreira do conjunto é ilustrada por títulos que se tornaram clássicos, como In The Court Of The Crimson King – considerado o primeiro álbum de rock progressivo da história – In The Wake of Poseidon e Lizard, por exemplo.

Os ingressos para a única apresentação custam de R$ 150 a R$ 850 e podem ser comprados a partir de hoje no site www.ingressorapido.com.br.<TL>