Reforma com ajuda virtual

28/04/2019 | 07:00



Jogo eletrônico pode ajudar a Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França, a ser reconstruída após incêncio que destruiu parcialmente o prédio. Trata-se de Assassin’s Creed Unity, lançado em 2014 e que coloca a popular franquia em meio aos acontecimentos da Revolução Francesa, ocorrida no fim do século XVIII. A famosa igreja faz parte do cenário explorado pelos personagens.

O objetivo é utilizar a realista reprodução digital como fonte de informação nas futuras reformas. As missões da aventura colocam o grupo de assassinos heróis escalando as paredes, torres e as áreas internas e externas do prédio que levou cerca de 180 anos para ser finalizado. A produção da desenvolvedora Ubisoft se baseou em fotos e vídeos reais para que a versão do local em 3D nos videogames fosse a mais fiel possível.

No dia 15, a Catedral de Notre-Dame foi tomada por fogo acidental que causou perda de parte da área. O caos foi controlado depois de quatro horas de trabalhos dos bombeiros.

A versão para computador de Assassin’s Creed Unity ficou disponibilizada de maneira gratuita para download por tempo limitado logo depois do ocorrido. Segundo o estúdio responsável pelo jogo, a liberação do título ocorreu para honrar a história e o legado da icônica igreja.