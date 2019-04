Todo gato tem medo de água?

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



28/04/2019 | 07:00



Pode parecer que não, mas gatos gostam, sim, de estar em contato com água. Aliás, todos os felinos são adeptos ao recurso natural. Eles não têm medo, como muitas pessoas pensam. Inclusive, são conhecidos por nada bem. O que os acaba irritando em específico é a obrigação de tomar banho com frequência. Forçá-los a tal higienização quase sempre os deixa estressados, o que pode passar a ideia de não gostarem da aproximação com o líquido. O que os bichanos querem mesmo é poder utilizar a água conforme a vontade deles e no momento que acharem melhor.

A ideia de se banhar de maneira tradicional acaba ficando um tanto quanto distante do cotidiano desses animais – ao contrário do que ocorre com os cachorros, que necessitam de banhos completos frequentemente. Gatos com pelos mais longos, por exemplo, podem tomar banho uma vez no mês, com os demais não necessitando. Mesmo sem água, são bichos bastante limpos, uma vez que possuem o hábito de se higienizar ao se lamber (algumas vezes ao dia, inclusive). Eles acabam por tirar os pelos soltos e podem, depois, soltar pela boca espécie de ‘bola’ com a união desses milhares de fios. Por conta da agilidade e praticidade do costume é que se usa o termo ‘banho de gato’ para quando se passa rapidamente debaixo do chuveiro.

PROTEÇÃO ADEQUADA - No caso da necessidade em dar banho em um gato, deve-se proteger seus ouvidos colocando pequeno pedaço de algodão em cada um deles. Outro cuidado necessário é em relação aos olhos para que não escorra água na região. É recomendável a tulização de xampu próprio para gatos na higienização, o que ajuda a evitar que a pele sensível fique irritada. O contato do felino doméstico com a água é facilitado quando o animal se acostuma com a ação desde filhote.

Gatos domésticos não gostam de molhar as vibrissas (bigodes) quando vão tomar água. Por causa disso, bebedouros de boca larga ou pequenas fontes são mais indicados

Consultoria de Thais Santana Sousa, médica veterinária do Hospital Veterinário Dr. Hato, com unidades em Santo André e em São Bernardo.