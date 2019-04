Bia Leitão não agrada os jurados e se torna a quarta eliminada de Top Chef Brasil

25/04/2019 | 10:10



Aconteceu mais uma edição de Top Chef Brasil que, é claro, deu o que falar! Na noite da última quarta-feira, dia 24, os competidores do reality gastronômico da Record TV foram em busca da aprovação dos jurados Ailin Aleixo e Emmanuel Bassoleil e ao chef de cozinha Benney Novack, convidado especial deste episódio, durante duas provas para lá de complexas.

Na prova tradicional, denominada como Teste de Fogo, os 13 participantes foram desafiados a preparar batata frita para 50 convidados, sendo necessário ter um molho como acompanhamento. De acordo com o júri, Sheilla, Sotero e Antonio obtiveram a melhor avaliação e garantiram sua imunidade.

Mas, como tudo não são flores, teve gente que não se deu bem e precisou partir para o Desafio de Eliminação: criar e reproduzir uma versão de seu prato de comida de rua preferido. Em meio a produções bem elaboradas e pouco comuns no cenário de rua brasileiro, foi Bia Leitão que não agradou os jurados com sua receita de tostones e tapioca com camarão tropical, tornando-se assim a quarta eliminada de Top Chef Brasil.

Na internet, muita gente comentou a respeito da eliminação, mas também sobre o próprio desafio. Vários usuários do Twitter criticaram os competidores do reality pela escolha de receitas gringas ao invés de comidas de rua tipicamente brasileiras.

O pessoal faz comida de rua de outros países. Vai do Brasil, aquela bem gostosa, gordurosa, sem gourmetizar. Pastel, x-tudão, pipoca com bacon, escreveu uma internauta.

Ninguém vai fazer comida de rua do Brasil?, disse outra.

Logo desconfiei, é comida de rua internacional, né? No Brasil o que rola é um dogão com tudo dentro, uns pastelão feito na hora, completou um terceiro.