Britney Spears surge em vídeo e tranquiliza fãs após especulações sobre sua saúde: Estarei de volta muito em breve

Ufa, parece que está mesmo tudo bem! Britney Spears colocou um fim aos rumores de que teria sido internada contra sua vontade em uma clínica psiquiátrica. Na noite da última terça-feira, dia 23, ela usou o Instagram para publicar um vídeo falando sobre o momento difícil que está passando, dizendo que voltará em breve e pedindo um momento de privacidade aos fãs para lidar com os recentes acontecimentos de sua vida.

- Oi pessoal, só estou mandando um oi para todos que estão preocupados comigo. Tudo está bem. Minha família tem passado por muito estresse e ansiedade ultimamente, então eu só precisava de tempo para lidar com isso. Mas não se preocupem, estarei de volta muito em breve, diz a cantora na gravação.

Na legenda da publicação, Britney esclareceu os boatos em torno de e-mails que estão circulando sob seu nome, explicando que eles foram forjados por seu ex-empresário, Sam Lutfi, que se passava por ela com um endereço eletrônico falso para se comunicar com sua equipe e chegou a ser processado por seu pai 2012.

Eu queria dizer oi, porque as coisas que estão sendo ditas acabam de sair do controle!!! Uau!!! Há rumores, ameaças de morte para minha família e minha equipe, e tantas coisas malucas sendo ditas. Eu estou tentando tirar um momento para mim, mas tudo o que está acontecendo está apenas tornando isso mais difícil. Não acredite em tudo que você lê e ouve. Esses e-mails falsos em todos os lugares foram criados por Sam Lutfi anos atrás? Eu não os escrevi. Ele estava fingindo ser eu e me comunicando com a minha equipe com um endereço de e-mail falso. Minha situação é única, mas eu prometo que estou fazendo o que há de melhor neste momento. Vocês podem não saber isso sobre mim, mas eu sou forte e defendo o que eu quero! O amor e dedicação de vocês são incríveis, mas o que eu preciso agora é um pouco de privacidade para lidar com todas as coisas difíceis que a vida está jogando no meu caminho. Se vocês puderem fazer isso, eu ficaria eternamente grata. Amo vocês, finalizou.

Sam Lufti não ficou em silêncio após as acusações e usou o Twitter para se manifestar, afirmando que Britney foi obrigada a publicar o vídeo em suas redes sociais: Um post no Instagram de Britney me acusou de fabricar emails dela que estão circulando recentemente. Eu posso afirmar que eu nunca escrevi e nem tive acesso ao email dela. A tentativa desesperada de uma equipe de desviar a atenção negativa para mim, mais uma vez, é uma maneira bastante ineficaz de ofuscar o movimento FreeBritney. Além de fazer com que certas pessoas pareçam ruins, os emails em questão mostram uma mulher capaz de dirigir sua própria vida, uma narrativa que aparentemente eles querem esconder, escreveu ele em comunicado.

Em seguida, Lufti retuítou a mensagem de um internauta, que não acreditou na publicação da cantora: Britney claramente não escreveu aquela legenda e aquela mensagem genérica no vídeo. Desde quando Britney já nomeou e envergonhou alguém ou até jogou shade sobre Sam Lufti? É só uma distração!, diz o tweet.

Na segunda-feira, dia 22, fãs da cantora deram início ao movimento Free Britney. Eles se posicionaram nas ruas do lado de fora da Prefeitura de West Hollywood e afirmaram em entrevista ao Entertainment Tonight que a loira estaria sendo mantida em clínica psiquiátrica contra sua vontade.

- Estamos aqui tentando expor o movimento #FreeBritney e deixar que todos saibam que algo gravemente errado está acontecendo. Ela está em uma tutela há mais de 10 anos que nós não acreditamos que ela deveria estar e estamos tentando conscientizar as pessoas disso, explicou uma fã ao veículo.

Em meio à polêmica, a irmã mais nova de Britney, Jamie Lynn, se pronunciou sobre o movimento. No Instagram, ela divulgou um vídeo de 2007, no qual aparece protegendo Britney do assédio dos paparazzi.

Dez anos atrás, quem estava lá? Eu estive aqui muito antes de qualquer outra pessoa, e estarei aqui muito tempo depois. Eu amo minha irmã com tudo o que tenho. Então, qualquer pessoa ou qualquer coisa que fale ao contrário, pode sair daqui com todos os comentários sobre o que você não entende. Não venha falar para mim ou para aqueles que eu mais amo. Você pode mover a sua "incompreensão" para fora daqui com tudo isso, assim como essa outra senhora que estava falando o que não deve, escreveu Jamie na legenda.

O namorado da princesinha do pop, Sam Asghari, também reforçou aos fãs que tudo está bem com a amada. Em entrevista ao TMZ, ele pediu que parassem de achar que ela está internada contra sua própria vontade e que está muito feliz em ver que todos querem o melhor da cantora e que estejam preocupados com o estado de saúde dela.

- Ela está se saindo muito bem. Ninguém precisa se preocupar. Ela vai voltar em breve, finalizou Sam.

No domingo, dia 21, Britney passou o dia fora da clínica para celebrar a Páscoa. Ela foi flagrada acompanhada de Sam em um hotel em Beverly Hills e voltou para a clínica no mesmo dia, segundo o TMZ. As fotos acabaram viralizando na internet e deixaram os fãs ainda mais preocupados, por causa da aparência cansada que Britney exibia.