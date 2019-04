Santuário celebra dia de São Jorge na terça-feira

Da Redação



21/04/2019 | 07:01



O Santuário de São Jorge, na Rua Jurubatuba, na Vila Pires, em Santo André, realiza na terça-feira programação especial em celebração ao dia de São Jorge, santo padroeiro da paróquia. Chamado de santo guerreiro, foi um soldado romano e é conhecido pela proteção. Além disso, os fiéis recorrem a ele em casos de doença e negócios sem solução.

A igreja receberá os cristãos a partir das 6h e ficará aberta o dia todo. Às 10h, será realizada missa por saúde e cura de doenças, às 14h, por proteção pessoal, às 17h por emprego e, às 20h, celebração solene dos impossíveis de São Jorge, além de procissão luminosa pelo bairro. Os eventos serão celebrados pelo padre Rogers Duarte.

No próximo domingo a paróquia realizará missa de ações de graça às 10h. Às 12h, acontece a sétima edição da Feijoada de São Jorge com apresentação de Maracatu. Os ingressos custam R$ 30 e serão vendidos no local.