Por que a Páscoa não cai sempre na mesma data?

21/04/2019



A celebração da Páscoa nunca cai sempre na mesma data por causa da Lua cheia e sua influência em calendários antigos. Na religião cristã, fala-se que o jantar conhecido como Última Ceia (na qual Jesus Cristo teria feito a refeição final com seus 12 discípulos antes de morrer) ocorreu para festejar a páscoa judaica, momento histórico na qual Moisés iniciaria comando da fuga do povo judeu do Egito. Em ambas as situações, fala-se que a noite abria espaço para Lua cheia no céu, com a chegada da chamada Semana Santa dependendo da movimentação do satélite natural da Terra e sua fase mais brilhante. Os cálculos sempre levam a data a ocorrer entre 22 de março e 25 de abril.

De maneira geral, acostuma-se agendar a chegada do feriado a partir da aparição da primeira Lua cheia do outono no Hemisfério Sul (iniciado em 20 de março neste ano), onde está o Brasil, e após o início da primavera no Hemisfério Norte. Ela ficou visível na última sexta-feira (19), com o próximo domingo depois desse fenômeno tido como o dia da Páscoa da temporada. No caso de 2019, a festa ocorre hoje.

No passado, as datas religiosas tinham o mesmo dia. Decisão tomada no ano de 325 determinou que a Páscoa cristã fosse celebrada nesse tipo de domingo.

SIGNIFICADOS

A Páscoa tem origem como festa judaica, uma vez que serve para celebrar anualmente a libertação dos hebreus quando eram escravizados no Egito Antigo (época dos faraós), em jornada até a Terra Prometida, há cerca de 3.200 anos. O significado da lembrança remete a questão de passagem – no caso, a ida desse povo para a liberdade.

Os cristão lembram que o feriado faz alusão a passagem da morte para a vida de Jesus Cristo. Ele teria sido crucificado na sexta-feira pelo exército romano e ressuscitado no domingo pela vontade de Deus. Acaba sendo momento no qual os adeptos dessa religião avaliam que a jornada de Cristo torna os fiéis perdoados de seus pecados. Detalhe que os cristãos católicos se preparam para a chegada Páscoa com período de 40 dias, a Quaresma, quando as pessoas são estimuladas a realizar certas ações, casos de jejum e privação de alimentos que gostam bastante, para reforçar o arrependimento e a fé.

Consultoria de Professor Doutor Padre Boris A. Nef Ulloa, diretor da faculdade de Teologia da PUC (Pontifícia Universidade Católica), de São Paulo.