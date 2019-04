Casa das Rosas promove mostra ‘Respira São Paulo’

Miriam Gimenes



22/04/2019 | 07:08



Todos os dias milhares de pessoas percorrem as ruas de São Paulo. E, com certeza, cada uma tem uma visão diferente da cidade, inclusive de seus pontos simbólicos. Com foco em olhares, a Casa das Rosas inaugura em seu jardim, quinta-feira, às 10h, a exposição Respira São Paulo, com curadoria de Mariana Seber.

Ao todo, serão 25 fotografias de 25 artistas distintos, que propõem um ‘diálogo’ com quem puder visitá-la. Entre os nomes estão Arthur Medeiros, Beth Gavião, Christina Laurito, Eduardo Muylaert, Fernanda Fernandes, Fernando Vianna, Gaby Alves, Giselle Bohnen, Gustavo Jardim, Helo Mello, entre outros.

Na lista de locais registrados estão o Farol Santander, prédio histórico no Centro da Cidade, o prédio da Bienal do Ibirapuera, as árvores do Parque Ibirapuera e as edificações do Minhocão. O projeto está em sua quinta edição e ocupou em suas edições anteriores o Espaço Cultural Conjunto Nacional.



Respira São Paulo – Exposição. Na Casa das Rosas – Avenida Paulista, 37. A partir de quinta-feira, de terça a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 10h às 18h. Até 31 de maio. Gratuito.