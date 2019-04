Após processo de Fernanda Lima, Eduardo Costa deve prestar serviços comunitários

18/04/2019 | 13:11



Na última quarta-feira, dia 17, o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, revelou que o Ministério Público deu uma solução para a ação movida por Fernanda Lima, após ataque de Eduardo Costa, em 2018. Para quem não lembra, a apresentadora fez um discurso feminista durante o programa Amor e Sexo e o cantor, que não curtiu a fala dela, a chamou de imbecil - o que resultou em um processo por danos morais no valor de 100 mil reais.

No ano passado, a coluna de Leo Dias havia informado que Fernanda não quis participar de um acordo, mantendo sua decisão de processar Eduardo. Agora, porém, a resolução e sugestão do Ministério Público do Rio de Janeiro foi de que o cantor cumprisse 50 horas de trabalhos comunitários, durante o período de um mês.

Tudo aconteceu em novembro, quando a apresentadora convidou as minorias a lutarem por seus direitos em uma das edições de Amor e Sexo. Devido às falas empoderadas de Fernanda, o sertanejo ficou bastante irritado, e deixou toda sua fúria expressa em um comentário no Instagram. Além de ofendê-la, ele ainda criticou sua atração, chamando-a de programa pra maconheiro, pra bandido.

Um mês depois, em novembro, ela comentou seu lado na história ao esclarecer quais atitudes tomou após o ataque de Eduardo.

Depois de ser difamada, agredida e ameaçada por ele através de um post indignado, procurei orientação jurídica a fim de proteger a mim e a minha família. Fui orientada a processá-lo, pois dessa forma inibiria agressões futuras. E assim o fiz, escreveu ela.

Tenso, hein?