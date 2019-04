Maluma compartilha reação bem emocionada ao ouvir sua nova parceria com Madonna

18/04/2019 | 12:11



Aguenta coração! Medellin, a colaboração de Madonna com o Maluma foi lançada na última quarta-feira, dia 17, e, sendo bem gente como a gente, o cantor latino não se conteve e aproveitou o dia da divulgação para compartilhar um vídeo no Instagram mostrando sua reação ao ouvir a canção!

No registro, assim que a canção começa a tocar, o parceiro da rainha do pop reage de diversas formas: ele cobre o rosto com as mãos, encara o lado externo de uma janela e até mesmo dá uma risada histérica.

Acompanhando a publicação, o cantor também não deixou de abrir o coração:

Impossível conter as lágrimas e a emoção depois de escutar isso... Não sabem minha felicidade e o que isso representa para a minha vida. Medellin disponível em todas as plataformas digitais. É bom sonhar!

Na caixa de comentários, o que não faltou foram recados de algumas celebridades! Madonna, por exemplo, foi breve e declarou:

Obrigada.

Já o sertanejo Lucas Lucco disse:

Deus te abençoe, irmão.

Anitta não ficou de fora e postou um comentário bem humorado, em espanhol, mencionando um trecho que Maluma canta na canção e que significa Me desculpe, eu sei que você é a Madonna, mas vou te mostrar como esse cachorro se apaixona por você:

Desculpame, yo se que tu eres Madonna pero te voy a demostrar como este perro te enamora, hahahahaha, não consigo lidar!