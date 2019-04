Júri de acusada de assassinar adolescente de Mauá em 2013 é marcado para dia 25

Marília Montich

Do Dgabc.com.br



17/04/2019 | 13:08



O júri popular da acusada de assassinar a adolescente de Mauá Renata Miguel, 15 anos, em novembro de 2013, foi marcado para 25 de abril, às 10h, no fórum da cidade.

A garota, que morava no Parque São Vicente, foi encontrada morta em 5 de novembro daquele ano na casa de Rosane Carla dos Santos Silva, 30, e José Nílson da Costa, 38. Inquérito policial concluído em 2014 apontou que a menina teve overdose de cocaína e indiciou o dupla pelo crime. Eles permaneceram foragidos até novembro de 2016, quando foram localizados pela polícia do Rio de Janeiro.

A morte de Renata chocou moradores e amigos. Na data em que desapareceu, a jovem teria informado à mãe que faria as unhas na casa do casal. No entanto, não retornou mais.

A mãe de menina, Angelita Miguel, 40 anos, diz que procura não colocar muitas expectativas no júri popular e que tem certeza que será dia muito difícil. “Acredita que a Justiça seja falha. Não quero pensar que ela será condenada a um determinado tempo e isso eventualmente não acontecer.”

Religiosa, a matriarca afirma que gostaria que os assassinos de sua filha acertassem as contas conforme manda a lei, porém garante que perdoou os criminosos. “Se eu ficasse alimentando ódio, isso faria mal para mim. Meu coração não está com sentimento de vingança”, diz a mauaense, que encontrou na dor razão para ajudar outras pessoas por meio da criação do grupo de apoio Do Luto à Luta. A ação, criada logo após o assassinato de Renata, tem como objetivo de ajudar familiares em situação semelhante à vivida por Angelita a passar com mais tranquilidade pela perda.