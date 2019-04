Após repercussão, Anitta dá detalhes de parceria com Madonna e declara: - É um funk

17/04/2019 | 11:11



Muito tem se falado a respeito de uma parceria de Anitta com Madonna. A internet, é claro, surtou quando os rumores começaram a surgir, mas agora a confirmação veio e, para nossa surpresa, com alguns detalhes!

Segundo a própria Anitta, que marcou presença no programa Encontro, da Rede Globo, nesta quarta-feira, dia 17, a colaboração poderá ser vista no mais novo álbum da cantora norte-americana, Madame X, e tem a sua cara! Isso porque, a faixa surpreende por ser um funk com uma pegada para lá de diferente.

Questionada sobre mais informações, a cantora desconversou ao declarar que não poderia ficar falando. Porém, já dá para imaginar que a música será um hit. Não é mesmo?

Vale dizer que, além de Anitta, Madonna também confirmou uma parceria com Maluma! O single, que já ganhou capa, será lançado também nesta quarta-feira, dia 17.