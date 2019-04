Retrospecto anima Netuno

Anderson Fattori



17/04/2019 | 07:00



O Água Santa já conseguiu sete vezes, nesta Série A-2, o resultado que precisa para levar a semifinal contra o Santo André pelo menos aos pênaltis. Como perdeu por 2 a 0 o primeiro confronto, sábado, no Bruno Daniel, a equipe de Diadema é obrigada a vencer o rival, domingo, às 11h, no Inamar, pela mesma vantagem para forçar os tiros livres ou por três gols para se classificar. Quem passar, além de disputar o título contra XV de Piracicaba ou Inter de Limeira – empataram por 0 a 0 na ida – estará matematicamente garantido na elite em 2020.



Melhor ataque da Série A-2, o Netuno já marcou 31 vezes e em cinco jogos impôs pelo menos dois gols de vantagem, diante de Nacional, XV de Piracicaba, Rio Claro e Taubaté, quando venceu por 2 a 0, e nos 3 a 1 contra a Inter de Limeira. O time ainda fez 5 a 1 no Atibaia e, recentemente, 5 a 0 sobre o Taubaté, no primeiro jogo das quartas de final.



O problema é que a defesa do Santo André vem se mostrando bastante sólida. Em 18 rodadas, foi vazada apenas 15 vezes, sendo duas delas nas últimas cinco partidas. Até agora, só na estreia diante do Rio Claro o time perdeu por diferença de dois gols (2 a 0).



HISTÓRICO

Como o Água Santa só passou a disputar torneios profissionais da Federação Paulista a partir de 2013 – o clube é oriundo da várzea de Diadema e se profissionalizou em 8 de dezembro de 2011 –, a história de duelos entre os clubes ainda é bem pequena. Foram apenas cinco encontros, com três vitórias do Santo André e duas do Netuno.



O Ramalhão venceu o adversário duas vezes na Copa Paulista de 2018 – 3 a 0, no Bruno Daniel e 2 a 0, no Inamar – e no encontro mais recente, sábado, por 2 a 0. O Netuno levou a melhor no primeiro clássico, na estreia pela Série A-2 de 2015, quando goleou por 4 a 1, na Arena Barueri, e na fase de classificação da própria Série A-2 deste ano, quando fez 1 a 0 atuando em Diadema.



INGRESSOS

Seguem concorridos os bilhetes para o clássico que vai levar um dos representantes da região à elite do Paulista. Do lado dos anfitriões, até ontem, cerca de 3.000 das 4.533 entradas da promoção Futebol Sustentável – que consiste na troca de duas garrafas PETs por um ingresso –, já haviam sido distribuídas. O lote deve acabar hoje. A bilheteria do Inamar funcionará das 10h às 17h. Também estão à venda bilhetes para o setor 4, arquibancada localizada atrás do gol de entrada, no valor de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).



Já os andreenses que não compraram ingresso terão de assistir ao jogo pela televisão – a SporTV vai transmitir ao vivo. A diretoria do Ramalhão nem chegou a colocar os bilhetes à venda na sede social e o lote de 226 entradas já foi esgotado. Do total, 126 foram comprados pela internet e o restante adquirido por grupos de torcedores formados por conselheiros e integrantes das torcidas organizadas.