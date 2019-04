Como engajar a equipe

Lucas Nogueira*



16/04/2019 | 07:28



Ter equipe motivada é o desafio de líderes de diferentes empresas ao redor do mundo. O motivo é simples. Hoje, as pessoas já não trabalham apenas pelo salário que recebem no fim do mês. Elas querem ser valorizadas, trabalhar por propósito, entre outros fatores que são tão ou mais importantes que a remuneração. Para ajudar no processo, listo abaixo cinco sugestões:

1 – Busque proximidade – Quando sentem que o líder está ao lado, incentivando e dando suporte nos momentos de desafio, a tendência é que o colaborador se sinta parte da empresa e isso estimula o senso de dono;

2 – Dê feedbacks – Corrigir erros é muito importante, mas não se esqueça de elogiar e comemorar vitórias, mesmo as que aparentemente são mais simples.

3 – Seja o exemplo – Os profissionais buscam líderes para se inspirar. Então, não perca a oportunidade de ser um deles, colocando em prática todo o discurso que você defende.

4 – Estimule o crescimento – Em geral, as pessoas ingressam em uma companhia em busca de desenvolvimento, então, seja a ponte para esse progresso. Estimule, inclusive, o aprimoramento por meio da troca de conhecimento entre os integrantes do grupo.

5 – Conheça seu grupo – As pessoas têm necessidades e habilidades diferentes e, muitas vezes, essa diversidade, se bem aproveitada, agrega muitos benefícios ao grupo. Então, busque conhecer o seu grupo para extrair o que há de melhor de cada integrante.



* Diretor de recrutamento da Robert Half. Em caso de dúvidas e sugestões, basta enviar mensagem para o soraiapedrozo@dgabc.com.br