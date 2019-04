Quarta temporada do Power Couple tem data de estreia revelada

11/04/2019 | 16:11



Está chegando! A quarta temporada do reality show Power Couple já tem data de estreia definida: dia 30 de abril, de acordo com informações da Record TV.

A atração, que será comandada pelo segundo ano consecutivo por Gugu Liberato, vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal da Record.

Para quem não se lembra, o programa reúne casais famosos que, além de conviverem na luxuosa sede da atração, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, precisam realizar uma série de provas. Cada uma dessas tarefas vale uma certa quantidade de dinheiro, que, somado, corresponderá ao prêmio da dupla vencedora. A decisão final caberá ao telespectador, que elegerá o seu casal favorito por meio do site da emissora.

Aliás, as versões anteriores do programa contaram com muitas polêmicas e a última vendedora foi Tati Minerato, que acabou se separando do marido pouco tempo depois do reality.

Apesar das especulações dos participantes que farão parte dessa edição, ainda não há nenhum nome confirmado pela emissora.

Quem aí está ansioso pela estreia?