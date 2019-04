05/04/2019 | 15:11



Jack Osbourne, filho de Ozzy Osbourne, sofreu um ataque em uma cafeteria de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo informações do site TMZ, um estranho apareceu no local e golpeou Jack no lado direito da cabeça. O produtor, então, levantou e jogou o seu café em cima do homem, que saiu correndo.

Os policiais foram chamados e chegaram a encontrar o estranho. Ele lutou contra os oficiais e resistiu à prisão, mas acabou sendo levado para a delegacia. A polícia prestou queixas por agressão.

Ao TMZ, a assessoria de Jack confirmou que ele está bem. Mas que toda a situação foi estranha, isso foi...