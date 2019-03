Pabllo Vittar explica o que aconteceu após vídeo polêmico causar na web

31/03/2019 | 17:11



Durante a tarde do último sábado, dia 30 muito se via na timeline do Instagram muita gente comentando sobre um vídeo que estava circulando de Pabllo Vittar chegando em uma loja onde dava para ouvir um barulho enorme de fãs e em segundos desistindo de aparecer em público para os admiradores.

Mas a questão é: o que aconteceu? Depois de muitas polêmicas e de algumas teorias formadas por fãs, o cantor finalmente resolveu dar um basta na história e contar a sua versão e o que aconteceu naquele momento. Eis que um fã apareceu em defesa da estrela e comentou em uma de suas fotos, afinal, o vídeo não foi para a timeline de Pabllo.

- Quem acompanha o trabalho da @pabllovittar deve saber que ela nunca tratou os fãs mal, ela é grata e reconhece! Algo de errado aconteceu aí para ter saído dessa maneira. Logo ela que sofre ataque de todos os lados! Só sei que não foi estrelismo, disso tenho certeza.

Não demorou muito até o artista aparecer e privilegiar um de seus fãs com o seu comentário.

- Não tive ataque nenhum, minhas gatas! Foi o seguinte: a moça ia me levar lá pra pegar uns brindes e tal, cheguei lá era um evento!!! Oxi vim pro show e confirmaram minha presença nesse lugar sem nem me comentarem nada comigo ou alguém da equipem, a loja cheiaaaaa de gente. Voltei uai, e os fãs que vieram de longe e compraram ingresso ficam onde? Me senti enganada dei meia volta uai, hoje tem show lindaaaa, vou ver minhas gatas no lugar pra que vim trabalhar! Certo pelo certo, compartilhou Pabllo.