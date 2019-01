Gabriel Maranhão recebe Paulo Serra para discutir novo modelo do Consórcio

Do dgabc.com.br



30/01/2019 | 18:56



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), segue com a missão de tentar resgatar as cidades que saíram do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Na tarde desta quarta-feira (30), ele, que é o atual presidente do Consórcio, foi até Rio Grande da Serra conversar com Gabriel Maranhão.

De acordo com Paulo Serra, o bate-papo serviu para "o fortalecimento de políticas públicas regionais, com foco no futuro do novo modelo de gestão do Consórcio". E continua: "(o encontro) amplia o diálogo e a efetividade de ações para beneficiar a população de toda a região em áreas prioritárias".

O prefeito de Santo André já conversou com José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano. Só falta falar com Lauro Michels (PV), de Diadema.

Ainda estão no Consórcio Intermunicipal Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires. Em 2018, foram duas baixas: São Caetano e Rio Grande da Serra. Diadema já não fazia parte desde 2017.