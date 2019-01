30/01/2019 | 15:10



Será que temos um novo casal fitness na área? Além de saudável, Robert Pattinson parece estar apaixonado também! O ator foi visto correndo ao lado da atriz e modelo Suki Waterhouse na noite do último domingo, dia 27, em Londres, na Inglaterra, mas a imagem só veio a público agora.

No entanto, não foi só um rolê entre marombas! No final da corrida, os dois foram flagrados sorrindo e de mãos dadas no maior clima de romance.

Em outubro do ano passado, Suki e Robert já haviam sido vistos saindo de uma boate juntos, e agora os rumores de que está rolando um sentimento entre eles é maior ainda!