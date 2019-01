Paixão pelo surfe e pela aventura une casal

30/01/2019 | 07:33



Estreia nesta quarta-feira, 30, às 21h30, no Canal Off, a série Amor, o Mar Subiu. Em um total de seis episódios, o público vai acompanhar o casal Nicole Pacelli e Lapo Coutinho curtindo a vida adoidado, em aventuras em cima de uma prancha, desafiando as grandes ondas. E essa afinidade para o esporte vem de berço, pois ambos são filhos de surfistas, ela, filha de Jorge Pacelli, pioneiro da modalidade tow-in, e ele, filho de Lado Coutinho, surfista de ondas grandes. No programa, eles mostram como é viver essas aventuras no mar, e nutrir a paixão mútua pelas ondas grandes.

"É muito prazeroso poder desfrutar de todos os lugares e ondas que conhecemos, mas também enfrentamos situações difíceis e condições adversas. Então precisamos estar super focados e atentos no que estamos fazendo. O fato de viajarmos juntos só ajuda, pois sempre podemos apoiar o outro", conta Lapo. Nicole segue o mesmo raciocínio. "Eu vivo um sonho. Sou muito agradecida por poder trabalhar fazendo aquilo que eu amo, que é surfar, e ainda viajar o mundo. Acho que eu e o Lapo temos muita sorte de podermos viajar juntos."

É interessante observar como é a vida do casal, e como essas aventuras influenciam suas vidas. "Ás vezes somos chamados de loucos pelas ondas que surfamos, mas fomos evoluindo gradualmente no surfe, ao longo de nossas vidas.

Nós começamos a surfar muito cedo, por influência dos pais. Hoje em dia surfamos em situações realmente extremas, mas sempre com toda preparação e estrutura necessárias", explica Lapo. Já Nicole, diz que ouviu das pessoas que eles parecem louco. "Acho que o fato de alguém pegar ondas grandes e arriscar a própria vida impressiona as pessoas que não fazem isso, elas acham muito perigoso. Mas, para nós, surfistas de ondas grandes, acaba sendo uma coisa normal. Acabamos nos acostumando com a situação. Eu sempre quis ser surfista, era meu sonho. Quando o surfe começou a ser meu trabalho foi uma realização grande. Estou vivendo a vida que sempre sonhei".

Claro que viver a vida dessa forma deve ser o sonho para muita gente, conhecer locais distantes e praticar o esporte preferido como profissão. Lapo diz que para ele "o surf de ondas grandes é um vicio pra mim". "Não me vejo largando ele tão cedo e acho e que logo vamos criar raízes mais permanentes em algum lugar do mundo, mas sei que o surf sempre vai estar presente." E Nicole divide com ele a mesma forma de pensar. "Acho que vou surfar ate eu ficar velhinha. Eu sempre amei ondas grandes desde criança. Amo a sensação de entrar num mar grande e acho que isso nunca vai mudar. Posso ficar mais medrosa quando ficar mais velha ou posso ficar mais "louca" (risos) quem sabe".

