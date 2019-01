Água Santa espera embalar em confronto de invictos

do Diário do Grande ABC



30/01/2019 | 07:00



Mais do que manter a invencibilidade após três rodadas, Água Santa e XV de Piracicaba se enfrentam às 16h, no Estádio do Inamar, pela liderança da Série A-2 do Paulista. Tanto a equipe de Diadema quanto a do Interior somam sete pontos cada na classificação, mas o Netuno leva vantagem nos critérios de desempate.

De olho na permanência no G-8 (grupo dos que avançam à segunda fase), o técnico do Água Santa, Márcio Ribeiro, destacou a importância de vitória no confronto. “Esta partida, em específico, dará muita tranquilidade caso haja um vencedor. As duas equipes iniciaram muito bem a Série A-2. São fortes candidatas à classificação”, afirmou o treinador, que deu a receita para o Netuno despachar o XV.

“Vamos com os pés no chão. Mas temos que lembrar que estamos atuando dentro do nosso campo, com nossa torcida. Precisamos ter o comando do jogo para conquistar a vitória”, disse Ribeiro.