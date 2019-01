Municipal abre temporada de ópera

Vinícius Castelli



30/01/2019 | 07:00



O Theatro Municipal de São Paulo abre a temporada 2019 de óperas na Capital e a peça escolhida para a estreia, marcada para dia 14, às 20h, é O Barbeiro de Sevilha (Il Barbiere di Siviglia), assinada por Gioachino Rossini (1792-1868). Os recitais serão feitos também nos dias 15, 16, 19, 20 e 21, às 20h, e no dia 17, às 18h. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 120.

Famosa pelo trecho em que se canta “Fígaro... Fííígaro”, a ópera conta história do Conde de Almaviva (Jack Swanson e Anibal Mancini, tenor), que se apaixona por Rosina (Luisa Francesconi e Luciana Bueno, mezzo-soprano). Mas a jovem tem um tutor, Dr. Bartolo (Sávio Sperandio e Saulo Javan, baixo), que a mantém presa dentro de casa, sempre cercada por criados e músicos.

Para se aproximar da moça, o Conde terá a ajuda de Fígaro (Michel de Souza e David Marcondes, barítonos), personagem que vende perucas para Rosina e é barbeiro de Bartolo. A partir daí começam a surgir diversos planos para resolver a situação de Almaviva.

Um dos diferenciais da montagem será a nova roupagem para alguns personagens. “Não estamos reinventando a ópera, mas criando situações que se ajustam perfeitamente à maneira de contar a história proposta pelo compositor. Trouxe a minha versão das razões que levam o personagem Ambrogio ser tão sonolento e ampliei a presença cênica da Berta, uma criada que ganha outras dimensões no espetáculo”, diz o diretor cênico Cleber Papa.



O Barbeiro de Sevilha – Ópera. No Theatro Municipal de São Paulo – Praça Ramos de Azevedo. De 14 a 21 de fevereiro. Terça a sábado, às 20h. Domingo, às 18h. Ingr.: R$ 20 a R$ 120 (bilheterias do local e no site www.eventim.com.br).