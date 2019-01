Restaurante Bom Prato fecha as portas para obra emergencial

da Redação



A unidade do Bom Prato de Santo André não funcionará hoje em razão da necessidade de realização de obras emergenciais na infraestrutura de encanamentos da cozinha. A promessa da Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo é a de que o restaurante reabra as portas amanhã.

O Bom Prato de Santo André, na Avenida General Glicério, 710, serve, diariamente, 1.400 almoços e 200 cafés da manhã. A unidade mais próxima é a de São Bernardo, na Rua Nicolau Filizola, 100, na área central.

Criada há 18 anos, a rede de restaurantes populares Bom Prato oferece almoço por R$ 1 e café da manhã por R$ 0,50. Desde a inauguração, o programa já serviu perto de 215 milhões de refeições e investiu R$ 600 milhões.