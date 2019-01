26/01/2019 | 15:11



E a Globo não para de inovar em sua programação, a inovação da vez é que eles vão conseguir colocar Bruno Gagliasso todinho sem roupa me pleno horário das 21 horas. É isso mesmo, o ator vai aparecer peladão em O Sétimo Guardião para oficializar a missão de Gabriel.

De acordo com o ritual, o personagem, diante dos outros guardiões tem que entrar na fonte e esperá-la mudar de cor. Totalmente sem roupa, ele se banha nas águas, mas todos ficam tensos por ela continuar com a mesma coloração.

Ao que tudo indica a cena começará no dia 4 de fevereiro, mas o banho só vai ser mostrado no dia 5 do mesmo mês. Até lá tem muita coisa para acontecer ainda em O Sétimo Guardião!