Irmão de Caio Junqueira posta vídeo do ator brincando com a sobrinha: Para sempre no meu coração

25/01/2019 | 10:10



Jonas Torres, irmão de Caio Junqueira, fez uma linda homenagem ao ator no Instagram. Como você viu, Caio sofreu um acidente grave de carro no dia 16 de janeiro, e infelizmente não resistiu aos ferimentos. O astro, que fez papéis significativos em obras como Tropa de Elite, Central do Brasil e José do Egito, morreu na última quarta-feira, dia 23, e foi sepultado na quinta-feira, dia 24, no Rio de Janeiro.

Jonas compartilhou em seu perfil na rede social um vídeo de Caio brincando com a sobrinha. Ele ainda escreveu uma mensagem de despedida, dizendo que levará o irmão para sempre em seu coração. Veja abaixo:

Assim... Alegre, tio, irmão, filho e amigo... Assim vai ficar para sempre no meu coração... Te amo, meu irmão! Luz e paz na sua subida. A gente toma conta aqui embaixo... a qualidade do reflexo. Love you always.

Emocionante, não é?