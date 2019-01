Moments: Facebook vai descontinuar app de fotos; veja como salvá-las

Sérgio Vinícius



25/01/2019 | 09:18

O Facebook emitiu um comunicado informando que irá descontinuar o aplicativo de fotos Moments. Trata-se de um sistema de compartilhamento privado de imagens da rede social.

O Facebook oferece duas formas de regatar os “moments” – que ficará no ar, aliás, até 25 de fevereiro. É possível baixar as imagens para os dispositivo do usuário (smartphone, computador) ou criar um álbum na própria rede social.

Qualquer que seja a escolha do usuário, o processo é bastante simples. Depois de estar logado na rede social, basta acessar a página Exporte os seus momentos (clique aqui para isso) e seguir o passo a passo indicado. Caso haja ainda outras dúvidas a respeito do aplicativo de fotos, o Facebook mantém uma central de ajuda (clique aqui para acessá-la).

