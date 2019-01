São Bernardo FC perde da Inter de Limeira por 2 a 1

Dérek Bittencourt



24/01/2019 | 07:00



Grande investimento, expectativa maior ainda, mas o que está sobrando no São Bernardo FC neste início de Campeonato Paulista da Série A-2 é decepção. Depois de empatar com a Portuguesa por 1 a 1, na estreia, o Tigre perdeu ontem em pleno Estádio 1º de Maio para a Inter de Limeira, por 2 a 1. Assim, a equipe segue sem vencer e agora aposta as fichas no duelo contra o Atibaia, sábado, no Interior.

Os são-bernardenses foram a campo com formação idêntica à do primeiro jogo, ou seja, com o meia Régis na lateral esquerda e o trio ofensivo composto por Léo Cereja, Felipe Fumaça e Ermínio. Mas o que ficou visível foi certa falta de criatividade do meio de campo. Mesmo com maior posse, o time abusou das ligações diretas para os atacantes. Nando Carandina, apesar da qualidade diferenciada, demonstrava estar sobrecarregado.

Na primeira rodada, a Inter de Limeira havia perdido do XV de Piracicaba por 3 a 2, e seus dois gols foram de cabeça. Wilson Júnior fez treinamentos e deu orientação sobre isso. Porém, não surtiu efeito. Aos 31 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, Nata se adiantou à marcação e cabeceou, sem chances para André Dias: 1 a 0.

Para a segunda etapa, Raphael Luz e Fernando Júnior voltaram como novidades para mexer no Tigre. Mas logo no primeiro minuto Bruno, de cabeça, fez o segundo. Aos 13, após pênalti duvidoso, Raphael Luz diminuiu. Mas a ansiedade – que ficou evidente no último lance, quando Edvan, cara a cara, isolou – atrapalhou e impediu o empate do São Bernardo FC.