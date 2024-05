Pista de Santo André recebe obstáculos da Liga Mundial Street

A pista de skate Ana Brandão, no Parque da Juventude, recebeu os obstáculos da SLS Super Crown 2023, a final da Liga Mundial de Skate Street, na manhã da última sexta feira (3). Giovanni Vianna, skatista andreense campeão da SLS, esteve presente na cerimônia.

Corrimãos, hubba e caixotes estão entre os objetos recebidos, e que já podem ser usados pela comunidade do skate de Santo André. Durante o evento, Giovanni deixou claro que a ação representa o sonho de muitos praticantes locais. “Sempre frequento essa pista com meus amigos de longa data, começamos a andar de skate juntos e esse era o nosso sonho”, comenta

Além do campeonato mundial de 2023, o skatista teve participação olímpica na última edição dos Jogos.

“É algo que todos vão poder usar. Ter pistas boas também ajuda a formar novos skatistas, e esse é nosso objetivo e o legado que vamos deixar para esses garotos por muitos e muitos anos”, diz Walcir Galera, pai de Giovanni e presidente da Associação Andreense de Skate. Galera foi quem colocou o primeiro obstáculo na pista Ana Brandão, ainda em 2007, e desta vez, participou do planejamento para trazer os itens do campeonato mundial até Santo André.

De acordo com Gabriel Naccarato, da 213 Sports, empresa que representa a SLS no Brasil, a pista Ana Brandão foi escolhida para a ação depois de etapas de análise. “Selecionamos algumas pistas que estavam carentes de obstáculos e se encaixavam melhor no que tínhamos à disposição. A que melhor se enquadrava era a Ana Brandão e, por sorte, também é a casa de um campeão mundial”, explica.





FOCO NAS OLIMPÍADAS

Atualmente, Giovanni ocupa a 17ª posição do ranking mundial de skate street, feito pela World Skate (Confederação Mundial de Skateboard e Patins), e de olho na segunda participação olímpica nos Jogos de Paris, o skatista confirma que acredita na classificação. “A confiança está muito grande. Estou bem nos campeonatos e consigo realizar as manobras da maneira que desejo”, relata. Para garantir a vaga, restam duas disputas: o OQS Shangai, na China, entre os dias 14 e 19 deste mês, e o OQS Budapest, entre 18 e 23 de junho, quando se fecha a classificação.