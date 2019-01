Ex-repórter que acusa Datena de assédio sexual afirma: - Não quero nem um real dele

22/01/2019 | 13:10



Bruna Drews, ex-repórter do Brasil Urgente que acusa José Luiz Datena de assédio sexual, compartilhou mais um desabafo em seu Instagram, afirmando que não quer dinheiro do apresentador. Em uma postagem, ela mostrou aos seus seguidores uma frase que disse em uma entrevista recente sobre o caso:

- Não quero nem um real do Datena, diz a chamada.

Para reforçar o ponto de vista, ela ainda escreveu o seguinte texto:

Esta é a pura verdade! Como ex-repórter criminal sei que infelizmente processos por assédio sexual acabam no máximo em pagamentos de cestas básicas para o Estado! Nunca pedi nada e nunca fiz chantagem com o apresentador! Não fui eu quem quebrei o segredo de justiça e sim ele. Soube pelos meus advogados que ele teve todo acesso ao meu processo trabalhista, que segue também em segredo de justiça. Apenas por isso decidi falar. Obviamente muitas testemunhas que estavam no bar (amigos pessoais e funcionários de Datena) não vão contar a verdade. Mas tenho certeza que ela será esclarecida pela justiça! Esta é a última postagem que faço sobre o assunto e gostaria de terminar com uma frase de Simone de Beauvoir: "Na sociedade machista o homem é definido como um ser humano, a mulher como fêmea".

Ao voltar a apresentar o Brasil Urgente, Datena se pronunciou sobre o assunto:

- Há 17, 18 anos, eu venho defendendo as mulheres brasileiras contra todo tipo de crime: calúnia, assédio sexual, abuso sexual, feminicídio... e vou continuar fazendo isso. Eu defendo todas as mulheres. Agora, se uma pessoa, independente de ser mulher ou não, me acusa de uma maneira vil, é claro que eu vou ter que responder a isso e pedir que a justiça faça justiça e mostre a pura verdade. Porque eu vou continuar trabalhando, fazendo o meu papel, que sempre fiz.

E conclui:

- E isso vai me abater, claro. Abate qualquer ser humano. Mas não vai me abalar, a ponto de quebrar as minhas pernas. Eu já enfrentei muita gente perigosa, enfrento até hoje, já enfrentei muita calúnia, já enfrentei muita mentira, já enfrentei gente que achava que iria me destruir, porque eu falo a verdade. Não é dessa vez que eu vou dobrar os meus joelhos, de forma alguma. Espero só que a justiça mostre o que é verdadeiro.