Banco de sangue tem estoque para 12 dias

Durante o período das férias de verão, tradicionalmente o estoque de sangue é afetado. Neste ano, as unidades do Grande ABC observaram queda de até 25% nas doações. Por esse motivo, os hemocentros acabam tendo a difícil tarefa de priorizar a demanda.

Segundo a Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) – que administra quatro postos na região – o mês de dezembro fechou com 75% da capacidade de doação, sendo 5.550 bolsas de sangue coletadas. A média de coleta no mês foi de 230 doadores por dia, entretanto, o ideal seria de, no mínimo, 304 voluntários.

Gerente administrativa da Colsan, Solange Rios destaca que a queda entre o período de Natal e Ano Novo já é esperada. “Estamos com estoque suficiente para 12 dias, mas o ideal para não ter problemas seria de 20 dias.”

Embora haja 1,3 milhão de doadores cadastrados pela associação, os estoques dos bancos de sangue estão sempre abaixo do esperado. A entidade atende 13 agências distribuidoras, o que faz com que o consumo seja alto. Segundo a Colsan, pacientes com leucemia necessitam de número maior de bolsas de sangue, e acabam sendo priorizados durante o período de escassez.

Desempregado, Valdinei Félis, 29 anos, doa sangue há cada seis meses por “querer ajudar o próximo”. Morador do bairro Casa Grande, em Diadema, ele afirma que se programa para doar, especialmente, nos períodos de férias. “Desde 2006 sou doador semestral. Tanta gente precisa de sangue para sobreviver, e canso de ouvir falar na falta de doação. Portanto, faço minha parte.”

A corretora de imóveis Marta Trovo, 59, aproveita suas férias para fazer o bem. “É o terceiro ano que venho doar sangue. Se todo mundo pensar em fazer sua parte, mais vidas salvamos.”

BANCO DE LEITE

O estoque do banco de leite materno dos dos três equipamentos públicos existentes na região – Hospital Estadual Mário Covas e Hospital da Mulher, em Santo André, e HMU (Hospital Municipal Universitário), em São Bernardo – não sofreu alteração nas férias, no entanto, as doações são sempre bem-vindas.

O Banco de Leite de Santo André conta com cadastro de mais de 1.000 doadoras. Até o fim de 2018, eram 78 voluntárias fixas, porém, destas, restaram 34. A coleta é feita três vezes na semana. Já o HMU (Hospital Municipal Universitário), em São Bernardo, recebe, em média, 173 litros de leite materno por mês e distribui 105 litros aos recém-nascidos.