Trio Tuyo canta frustrações em disco de estreia

20/01/2019 | 08:30



Para o disco de estreia, o trio paranaense Tuyo quis construir um trabalho que revelasse a sua identidade. "Evidenciamos muito das nossas filosofias e coisas que a gente acredita", explica uma das integrantes, Lio Soares. "A gente curte uma sofrência, falar sobre traumas, rompimentos, colocar a lupa em temas que nem sempre são tratados por artistas que trabalham com o 'eletroacústico'."

Lançado de forma independente no final do ano passado, o álbum Pra Curar, pontapé inicial do trio, será agora apresentado ao vivo pela primeira vez num show gratuito no Sesc Pompeia, neste domingo, 20, a partir das 16h. A apresentação promete tirar todos os três integrantes - além de Lio, o grupo é formado por sua irmã, Lay, e seu namorado, o músico Jean Machado - da zona de conforto.

"Lay e eu não somos instrumentistas, mas vamos tocar e cantar", explica Lio, que vai tocar um instrumento de percussão, enquanto a irmã vai se apresentar com um violão. Machado, segundo ela, será um "homem-banda". "Ele vai tocar baixo, manipular o som e cantar as músicas dele que estão no disco. Estamos nos desafiando, está sendo muito gostoso."

Hoje residentes em Curitiba, Lio e Lay são de Londrina, no Paraná. Conheceram Jean na Igreja Batista, que frequentavam e onde cantavam, quando ele se mudou para a cidade, vindo de Vitória, no Espírito Santo. "Na igreja você paga um preço ideologicamente, mas artisticamente dá muitas ferramentas harmônicas e melódicas, ensina a ter presença de palco e lidar com o público", analisa.

Apesar do pouco tempo de atividade, o Tuyo já tem rodado o País, com seu estilo "eletroacústico", que mistura elementos eletrônicos com sons mais orgânicos, apresentado inicialmente com o EP Pra Doer, lançado em 2017. Logo após os primeiros shows do Pra Curar, os três já devem colocar a mão na massa para preparar o próximo disco. "Comecei a escrever as primeiras linhas agora e estou me sentindo mais livre. Não temos mais a responsabilidade de apresentar quem somos, isso já está entregue no Pra Curar", explica ainda Lio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.