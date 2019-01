Procuram-se executivos

Cíntia Bortotto



19/01/2019 | 02:14



Temos boas notícias para quem procura oportunidade no alto escalão. Desde o segundo semestre do ano passado, temos visto inegável retomada na contratação para cargos executivos. O otimismo se intensificou com o cenário político após as eleições. No fim do ano, algumas empresas de recrutamento de executivos tiveram até recorde de faturamento. Tenho conversado com pessoas e acompanhado o mercado. De maneira geral, as empresas estão bastante otimistas para a retomada de projetos. Elas estão estruturando novas áreas e divisões, daí a expectativa das empresas de hunting para incremento ainda maior nas contratações.

Após 2016 e 2017, período mais complicado e de corte de investimentos, no ano passado já vimos mercado pouco mais morno com esse tipo de contratação de altos executivos. As empresas começam a sentir que o crescimento pode ser sustentável por mais tempo e procuram profissionais voltados a investimento, que saibam desenvolver equipes, com agenda expansionista. As posições procuradas pelas companhias são com essa visão de crescimento e não mais profissionais com foco em redução de custos e reestruturações dos negócios. Agora, é preciso que os profissionais tenham a capacidade de olhar para fora, retomar os negócios, focar em expansão. Neste contexto, as consultorias andam trabalhando muitas posições de presidência, diretores financeiros e refletem também a preocupação das companhias com as equipes comerciais, que precisam agora ser equalizadas para o novo cenário, com todo esse potencial de investimento.

Área com bastante destaque tem sido a digital, por causa de todas as mudanças digitais pelas quais temos passado. A função de líder digital tem sido muito demandada. Os executivos com consciência digital são os mais demandados. Posições ligadas a compliance também têm sido bastante procuradas. Os segmentos que mais contrataram nos últimos meses foram agronegócio, cuidados com a saúde, varejo, bens de consumo, private equity e automotivo. Há também retomada na área de infraestrutura.

Para quem está fora do mercado já há algum tempo, agora é a hora de correr atrás de oportunidade! Minha dica é: atualize seu currículo, seu perfil no Linkedin, avise seus contatos, faça um movimento. Os headhunters estão procurando por você.

Siga confiante e boa sorte!