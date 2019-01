Do dgabc.com.br



18/01/2019 | 19:23



Na fim da tarde desta sexta-feira (18), um motorista atropelou três adolescentes e uma criança na Avenida Presidente Kennedy, na altura do Posto Ipiranga, em São Caetano. Uma das vítimas foi encaminhada para atendimento no Hospital São Caetano, na Rua Espírito Santo, e as outras no Hospital infantil Marcia Braido. Todas foram liberadas sem ferimentos graves.

Aguarde por mais informações.