Dra. Gisela. Geraldino Lotti. Esther Mazzini. Luiz Honda. Aparecida Figueiredo.

LEMBREM-SE. “Memória” escrevia em 7 de maio de 1994: população, religiosos, autoridades de Rio Grande da Serra, tratem bem da sua capela

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 7 de maio de 1994 – ano 36, edição 8693

MANCHETE – Sarney passa à frente de Fernando Henrique (na corrida pela Presidência da República).

Ex-presidente (Sarney) alcançava 15% das intenções de voto, contra 13% do candidato do PSDB (FHC), segundo pesquisa do Ibope; Lula liderava com 32%.

POLÍCIA – O presidente do Sindicato dos Servidores de Rio Grande da Serra, Gilmar da Silva Campos, 29 anos, foi baleado no abdômen, anteontem (5-6-1994), por dois desconhecidos. Teve alta ontem (6-6-1994).

Os sindicalistas viam motivação política no caso, já que a categoria estava em greve desde 25 de abril (de 1994).

INTERNACIONAL – Europa inaugurava o maior túnel sob o mar, ontem (6-5-1994): o túnel da Mancha, com 50,5 quilômetros, interligando Inglaterra à França.

AME SUA CIDADE – Para Santo André se tornar exemplo.

Artigo de Antonio Carlos Moreno, ídolo histórico do voleibol andreense.

NOTA – Novas gerações, em especial, guardem este nome: Antonio Carlos Moreno. “Memória” o elege o primeiro e maior nome do esporte do Grande ABC.

Moreno elevou a ponto culminante o nome da cidade. Engatinhavam as transmissões internacionais da TV e lá estava Moreno, dos mais distantes pontos da Terra, levantando, cortando, assinalando pontos com a camisa verde-amarela.

Tantos anos depois, aqui está Moreno, fiel a Santo André, mantendo físico privilegiado, elegância no vestir e no conversar, a mesma humildade do menino que brincava pelos corredores da Prefeitura levado pela mãe servidora pública.

Moreno antecede as gerações prata e ouro do vôlei brasileiro, a quem abriu caminho.

No texto citado por “Memória”, Moreno, pelas páginas do Diário, enobrece e dignifica o título da antiga coluna de amor à cidade. Um texto clássico que “Memória” publicará na íntegra, aqui e no programa “Memória do Esporte”, do DGABC-TV, para ficar de vez nos anais da história local.

ET – Moreno concedeu uma entrevista maravilhosa ao repórter Dérek Bittencourt, “Todos jogavam fubeca, eu batia bola no paredão” (Diário 23-3-2018). O ápice da cobertura do jornal ao nosso grande campeão, cuja obra e história de vida merecem virar livro. E Dérek é um bom nome para escrevê-lo.

MORENO. De Santo André para o mundo: 366 jogos pela Seleção Brasileira, incluindo quatro Olimpíadas e quatro Mundiais

EM 7 DE MAIO DE...

1904 – Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo adiava a discussão do parecer reconhecendo Dr. Flaquer como sócio.

1914 – Em pauta a colocação de tração elétrica nos planos inclinados da Serra de Paranapiacaba.

1979 – Realizado nos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo, o Show de Maio, em benefício do Fundo de Greve dos Metalúrgicos do Grande ABC. Seis mil pessoas participaram. Apresentaram-se artistas como Gonzaguinha, Sérgio Ricardo, Dominguinhos, Fagner e Belchior.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Boraceia, elevado a município em 1959, quando se separa de Itapuí, na região de Jaú.

No Rio Grande do Norte, Guamaré, Lagoa Salgada e Pedra Grande (RN).

Em Minas Gerais, Monte Belo e Pedralva.

E mais: Belém do São Francisco (PE), Colider (MT), Massaranduba (PB), Rio Bonito (RJ) e São Joaquim (SC).

Santa Flávia Domitilia

7 de maio

O imperador Domiciano era seu parente próximo. E foi enviado por este para uma ilha, onde sofreu o martírio por ser notoriamente cristã. Viveu em Roma, no século I.

