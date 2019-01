Ariana Grande se diverte muito com as amigas - e seu cachorro - no clipe todo glamouroso de 7 Rings

18/01/2019 | 11:10



Ariana Grande mal lançou Sweetner, mas já está pensando em seu próximo álbum! Após um incrível clipe de thank u, next e a romântica balada Imagine, a cantora resolveu mostrar como gosta de se divertir com o lançamento de 7 Rings! A canção é basicamente um hino de independência e de curtição com as amigas.

Junto com a música inédita, a estrela teen divulgou também um clipe todo cor de rosa e cheio de glamour. Cercada por suas amigas, Ariana aparece sensualizando em cima da mesa, tomando champagne, dançando e dando muita risada.

Usando um sample de My Favorite Things, do clássico filme A Noviça Rebelde, Ari explica quais são as coisas que a fazem feliz: diamantes, cílios postiços e caixas eletrônicos, por exemplo. Em determinado momento, ela explica que comprou seis anéis iguais para dar para suas amigas.

Usando um anel, mas não será de esposa / Comprei diamantes iguais para seis das minhas amigas / Prefiro mimar todas as minhas amigas com o meu dinheiro / Acho que compras são meu novo vício / Quem disse que dinheiro não resolve problemas não deve ter dinheiro o suficiente para resolvê-los.

Ah, e quer saber de um detalhe fofíssimo? Toulouse, um dos cachorrinhos de Ari, aparece diversas vezes no vídeo! A própria cantora se derreteu pelo pet no Twitter ao explicar sua aparição no vídeo:

Não era para o T originalmente estar neste clipe, mas ele literalmente não saía de perto de mim.