Justin Bieber terá segundo casamento com Hailey Baldwin - no dia de seu aniversário

17/01/2019 | 13:10



Justin Bieber e Hailey Baldwin já estão casados no papel, mas os pombinhos querem oficializar a união com um casório digno de conto de fadas! Segundo informações do TMZ, além de uma festa no dia 28 de fevereiro, o casal quer uma cerimônia ao ar livre e com a presença de diversos amigos e familiares.

A ideia é que esse outro casamento aconteça no dia 1º de março ? data em que Justin completa 25 anos de idade. Isso, aliás, não é uma coincidência, já que fontes informaram que o cantor que ser um homem casado para viver o seu próximo ano.

Essa segunda parte do casório acontecerá em Los Angeles, na região oeste da cidade, e contará com uma cerimônia religiosa e com a presença de um famoso casal ? que já recebeu um save the date: Kylie Jenner e Travis Scott!

Demais, né? Já não vemos a hora de conferir os detalhes!